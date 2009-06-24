Тимошенко просить Ющенка не виводити своїх депутатів з коаліції

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА не виводити своїх прихильників зі складу коаліції та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам на прес-конференції після закінчення сьогоднішнього засідання уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй відомо про завдання Президента перед партією «Наша Україна», аби на суботньому з’їзді було ухвалене рішення про вихід депутатів - представників «Нашої України» з коаліції і про вихід міністрів – представників «Нашої України» зі складу уряду.

Вона сказала, що має діаметрально протилежну позицію. «Я намагаюся всіх об’єднати перед обличчям кризи. Я готова конструктивно працювати з усіма гілками влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона заявила, що сьогодні в інтересах уряду і країни є максимальне об’єднання усіх політиків і політичних сил, а тим більше - Президента й уряду. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй шкода, що хтось обирає іншу політику. Разом з тим прем’єр запевнила, що подібні рішення абсолютно не вплинуть на єдність, згуртованість і коаліції, і уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що їй буде дуже шкода, якщо «Наша Україна» ухвалить подібне рішення, оскільки це, за її словами, буде проти інтересів України.