Заступник міністра оборони вийшов з-під контролю?

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою “чітко визначити” керівника у Міністерстві оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова профільного комітету ВР Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Комітет стурбований тим, що практично втрачена керованість Збройними силами, принаймні існує загроза такої втрати», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Зокрема, він пояснив, що протестом заступника генерального прокурора від 22 червня поставлена під сумнів легітимність чинного в. о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і рекомендовано відмінити рішення, які він приймав.

А.ГРИЦЕНКО також сказав, що заступник міністра оборони Ігор МОНТРЕЗОР, якого уряд звільнив, а Президент поновив на посаді, «вийшов з-під контролю».

«У нас є текст телеграми, де він (І.МОНТРЕЗОР – УНІАН), будучи заступником міністра оборони, ставить завдання першому заступнику, іншим заступникам, Генеральному штабу…, де він фактично спрямовує Міноборони і Генштаб не виконувати рішень ІВАЩЕНКА», - зауважив народний депутат.

У зв’язку з цим А.ГРИЦЕНКО повідомив, що завтра Комітет з нацбезпеки направить офіційне звернення до Президента України з вимогою вжити заходів з відновлення керівництва Збройними силами. За словами А.ГРИЦЕНКА, комітет вимагатиме від Президента негайно внести на затвердження Верховною Радою кандидатуру нового міністра оборони.

Також члени профільного комітету рекомендують Президенту на період, поки не буде призначений новий міністр оборони, спільно з прем’єр-міністром і урядом чітко визначити і донести до керівного складу, хто є першим у Міністерстві оборони і чиї накази необхідно виконувати.