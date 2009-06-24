Тимошенко пропонує Газпрому заспокоїтися і працювати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає всіх учасників газових відносин до спокою й злагодженої роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам заяву заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра МЕДВЕДЄВА про те, що через ненадійність України компанія відмовляється зберігати свій газ в українських підземних сховищах газу (ПСГ), прем`єр зазначила, що цього року практично перед кожним наближенням терміну оплати газу з боку Росії лунають гучні критичні зауваження.

«Я хочу нагадати, що ми зараз закачуємо газ у сховища України за планом. Ми закачали газ у квітні, у травні, розрахувалися на 100%. І ви знаєте – перед кожною датою розрахунків були гучні заяви», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що їй хотілося б, щоб усі сторони, які беруть участь у газових відносинах, демонстрували спокійне вирішення питань і нормальну злагоджену роботу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Москві заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що в минулі роки «Газпром» відмовився зберігати свій газ у підземних сховищах газу України через її ненадійність.

«На жаль, ми зіткнулися з тим, що досить істотний обсяг газу - близько 8 млрд. кубометрів, безслідно зник із ПСГ України. Ми цілу зиму марно намагалися хоча б один кубометр газу підняти за нашими заявками», - сказав О.МЕДВЕДЄВ. Він наголосив, що після цього було ухвалено відмовитися від зберігання газу в ПСГ України.

Після прес-конференції в прес-службі «Газпрому» роз`яснили, що О.МЕДВЕДЄВ мав на увазі зиму 2004-2005 років.