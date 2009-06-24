Медведєв: з ПСГ України безслідно зникли 8 млрд кубів газу

ВАТ «Газпром» в минулі роки відмовився зберігати свій газ в підземних сховищах газу України через ненадійність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналіста, чому «Газпром» не зберігає свій газ в підземних сховищах України, О.МЕДВЕДЄВ сказав: «Якщо звернутися до історії, на жаль, ми зіткнулися з тим, що досить істотний об`єм газу – близько 8 млрд. кубометрів, безслідно зник з ПСГ України. Ми цілу зиму безуспішно намагалися хоч один кубометр газу підняти за нашими заявками». (Після прес-конференції в прес-службі «Газпрому» роз`яснили, що О.МЕДВЕДЄВ мав на увазі зиму 2004-2005 років – УНІАН).

Він підкреслив, що після цього було ухвалено рішення відмовитися від зберігання газу в ПСГ України.

О.МЕДВЕДЄВ нагадав, що існуючими договорами передбачено, що вся відповідальність за заповнення ПСГ газом лежить на НАК «Нафтогаз України». Він відзначив, що зрозуміло, що економічна криза негативно вплинула на ситуацію, але це не звільняє Україну від виконання своїх зобов`язань як країни-транзитера.

«Українська ГТС працює таким чином, що фізичний обсяг транзиту невеликий – основні постачання здійснюються з ПСГ. Якщо необхідного об`єму газу в ПСГ України не буде, це створить ситуацію, коли буде технічно неможливо поставити газ європейським споживачам», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що керівництво РФ неодноразово звертало увагу керівників ЄС на те, щоб докласти спільні зусилля для вирішення цієї проблеми, щоб виключити технологічні ризики при поставках газу.