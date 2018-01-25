Голова Одеської ОДА Степанов презентував головні підсумки 2017-го та пріоритети роботи на 2018 рік

Результатом роботи у 2017 році голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вважає відновлення управління областю та лідерство регіону за різними показниками.

Про плани щодо економічного зростання регіону у 2018 році Максим Степанов повідомив під час презентації «Звіту про підсумки роботи за 2017 рік та пріоритети діяльності на 2018 рік».

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За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, у 2018 році очікується зростання темпів промислового виробництва, показників транспортних перевезень, будівельних робіт та капітальних інвестицій. Найбільшими інвестиційними проектами року в Одеській області стануть запуск паромної переправи Орловка-Ісакча, будівництво нового причалу та терміналу в порту Южний (Cargil, Inc), будівництво сонячних електростанцій (KNESS CROUP, Planet Core Group), будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту в Одесі, перший етап будівництва рітейл-центру (Ашан/Іммошан Україна), початок будівництва маслоекстракційного заводу (Delta Wilmar/ Wilmar Int.).

За словами Максима Степанова, у 2018 році Одеська область планує зберегти лідерство за темпами впровадження реформи сільської медицини. Сімейних лікарів та фельдшерів районів області забезпечать 721-м мобільно-діагностичним комплектом.

Рекордними за всі роки незалежності України у 2017 році були показники Одещини в будівництві та ремонті доріг. Максим Степанов повідомив, що завдяки надходженням від митного експерименту в області відновили 259 кілометрів дорожного полотна. Зокрема, майже завершений ремонт траси Одеса-Рені. Цього року цю дорогу вже остаточно добудують. Удвічі швидше тепер можна дібратися також до Вилково та Балти. У 2018 році, за словами голови Одеської ОДА, буде побудований обхід Рені, а також мости в Паланці та через Хаджибейський лиман. Також за рахунок митного експерименту буде відремонтовано чимало доріг міжрайонного значення.