Тимошенко відбула до Львова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ходом проведення реконструкції ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», а також з ходом будівництва стадіону.

Крім того, планується підписання угоди про соціально-економічний розвиток Львівської області між Кабінетом міністрів і Львівською обласною радою.

Також прем`єр-міністр проведе нараду з адміністративно-господарським активом області і зустрінеться з професорський-викладацьким складом і студентами Національного університету «Львівська політехніка».

Запланований двогодинний виступ прем`єра у прямому ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії (20.00 – 22.00).

У поїздці Ю.ТИМОШЕНКО супроводжують віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА, міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО.