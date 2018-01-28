Урочистості з нагоди 100-річчя бою під Крутами та вшанування Героїв Крут відбудеться на місці тих історичних подій.

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять Героїв Крут, в урочистих заходах з нагоди 100-річчя бою візьме участь президент Петро Порошенко.

Урочистості відбудеться на місці тих історичних подій - біля Меморіалу Героїв Крут (Борзнянський район, Чернігівська область).

Ідея відзначення 100-річчя історичного бою під Крутами вбирає в себе символічне повторення шляху юнкерів та кадетів - майбутнього українського війська за маршрутом Київ - станція Крути (с. Пам'ятне, Чернігівської області). Вшанування пам'яті Героїв Крут на місці жорстоких боїв - кульмінація урочистостей.

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Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, що під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську народну республіку. Усі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.