У мережі показали трейлер українського фільму "Крути 1918" (відео)

Фільм, в якому розповідається про бій під Крутами, вийде на екрани в грудні 2018 року.

В Інтернеті опублікований трейлер українського історичного фільму Крути 1918 режисера Олексія Шапарєва. Фільм, в якому розповідається про бій під Крутами, вийде на екрани в грудні 2018 року.

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"1918 рік - рік боротьби за національне визволення країн, які перебували під гнітом Російської імперії. Більшовики наступають на Київ, місто наповнений агентами Троцького, йде агітація пролетарів. Грушевський видає IV Універсал - про захист України. Патріотично налаштовані студенти, головні герої фільму, готуються захищати Київ і героїчно б'ються в бою під Крутами. На тлі цих подій ми спостерігаємо за історією сім'ї Савицьких - генерала і його двох синів Андрія і Олексія ", - повідомляють автори фільму.

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