Тимошенко пообіцяла «не кривдити» міста, що позбулися Євро-2012

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена ходом будівництва стадіону у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні після огляду будівельного майданчика.

«Я справді дуже задоволена тим, що побачила, бо розмах будівництва, ефективність, потужність, об`єднання зусиль будівельної організації й місцевої влади свідчать про те, що стадіон у нас буде, і буде вчасно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що сьогодні у Верховній Раді розглядається спеціальний закон про фінансування Євро-2012, який дасть змогу одержати на ці цілі живими грішми до 10 млрд. грн. цього року. «Ми за рахунок цих грошей будуватимемо всі об`єкти, дороги і метро в тих містах, які прийматимуть Євро-2012, і не кривдитимемо ті міста, які повинні були приймати Євро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що цей закон буде прийнято, причому за нього проголосують понад 400 депутатів, оскільки було досягнуто попередньої домовленості про підтримку депутатським корпусом даного документу. «Я сподіваюся, що ми сьогодні-завтра це зробимо, щоб стабілізувати фінансування Євро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона високо оцінила роботу віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА з підготовки України до проведення Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, за результатами засідання УЄФА 12-13 травня ц.р. прийнято рішення про можливе визначення міста Львова містом проведення матчів Євро-2012 за умови виконання вимог УЄФА з підготовки інфраструктури. Зокрема, орган місцевого самоврядування міста не пізніше ніж 31 серпень 2009 року має надати УЄФА достатні докази того, що проблемні питання підготовки стадіону буде вирішено для проведення будь-якого з потенційних групових матчів УЄФА Євро-2012.