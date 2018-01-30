Москва і Вашингтон приймуть рішення про миротворців на Донбасі після виборів у РФ - Stratfor

Аналітики стверджують, що після президентських виборів у Росії буде більше маневрів для ведення переговорів із США про введення миротворців ООН на Донбас.

Після переговорів 26 січня у Дубаї між помічником президента Росії Владиславом Сурковим і спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером Сурков сказав, що Росія буде уважно вивчати пропозиції США щодо миротворчих сил США в Україні. Зокрема, Сурков позитивно поставився до плану США з розгортання миротворчої місії поетапно.

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Про це йдеться у матеріалі приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor. Відзначається, що Сурков обережно підійшов до цієї теми, заявивши лише, що після ретельного вивчення Росія запропонує швидку відповідь і що буде організована наступна зустріч.

Малоймовірно, що Росія виконає цей план до закінчення президентських виборів у березні, стверджують аналітики Stratfor. Компроміс по Україні буде представляти собою поступку Сполученим Штатам - а цього Кремль хоче уникнути в передвиборний період. Після виборів у Росії буде більше маневрів для ведення переговорів.

Поетапний підхід, якщо він буде застосований, значно змінить позиції Сполучених Штатів і Росії. З тих пір, як президент Росії Володимир Путін вперше висловився на підтримку миротворчої місії на Донбасі у вересні минулого року, Кремль був непохитний, що така місія повинна бути обмежена охороною незалежних спостерігачів на лінії зіткнення між силами України і окупантів.

Сполучені Штати та їхні союзники наполягали на тому, щоб миротворча місія була розгорнута по всьому Донбасу, у тому числі на кордоні між окупованими територіями і Росією, де росіяни регулярно надають зброю і війська для підтримки бойовиків. Поетапний підхід, як планується, забезпечить компроміс між цими двома планами.

Як повідомляв УНІАН, Волкер передав Суркову "дуже сильні слова розчарування" через бездіяльність РФ по Донбасу.