Стало відомо, коли Сенат Польщі розгляне криміналізацію "бандеризму"

Політик сказав, що вища палата польського парламенту не має часу чекати на результати роботи двосторонніх польсько-ізраїльських груп експертів, про що раніше домовилися прем'єри двох країн Матеуш Моравецький і Беньямін Нетяньяху.

Польський Сенат 31 січня розгляне нову редакцію закону про Інститут національної пам’яті Польщі, не чекаючи на результати праці польсько-ізраїльських груп експертів. Про це заявив маршал Сенату Станіслав Карчевський, передає Polskie Radio.

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Політик сказав, що вища палата польського парламенту не має часу чекати на результати праці двосторонніх польсько-ізраїльських груп експертів, про що раніше домовилися прем’єри обох країн Матеуш Моравецький та Беньямін Нетяньяху.

"Ми маємо закон і не можемо чекати на домовленості цієї комісії, адже ефекти праці цієї комісії можуть з’явитися щойно через місяць, два, три. Ми чекати не можемо, оскільки маємо обмежений час і визначений термін, щоб висловити свою оцінку цього закону. Мусимо дотримуватися графіку праці", – наголосив маршал Сенату.

На переконання маршала Сенату, новелізація закону про ІНП Польщі – це добра пропозиція, яка не вимагає жодних правок.

Як відомо, 26 січня Сейм ухвалив нову редакцію закону "Про Інститут національної пам’яті (ІНП)", який значно розширює повноваження установи у справі розслідування "злочинів, вчинених проти польського народу та його доброго імені".

Якщо закон набере чинності, то особи, котрі говорять про "польські концтабори" під час Другої світової війни або заперечують "злочини українських націоналістів" проти польського народу, можуть отримати навіть три роки ув’язнення незалежно від місця вчинення злочину.

У відповідь на схвалення закону МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Ізраїльська влада розкритикувала новий закон. Зокрема, з критикою виступили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу та посол Ізраїлю в Польщі Анна Азара, яка зазначила, що закон дозволить карати навіть тих, хто пережив Голокост, за їхні свідчення.

МЗС Ізраїлю заявило, що новий закон "не сприятиме виявленню історичної правди і може зашкодити свободі проведення досліджень".