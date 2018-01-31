У Запоріжжі депутатці від "Опоблоку" влаштували "грошовий дощ" (фото, відео)

15:22, 31 січня 2018
Політика
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Депутатка від

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Це сталося через те, що Зінаїда Гальчинська отримала матеріальну допомогу на лікування з бюджету, а потім купила авто за 400 тисяч і не вказала його в декларації, повідомляє місцевий сайт 061.

Активісти прийшли на сесію і перед початком засідання обсипали Зінаїду гривнями.

Як повідомляв УНІАН, депутата Миколаївської міськради від партії "Опозиційний блок" Ігоря Копійку, підозрюваного в розкраданні бюджетних коштів і дачі хабара прокурору, випустили із СІЗО після внесення 1 млн 57 тис. грн застави.

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Теги: #депутатка від Опоблоку#грошовий дощ