Тимошенко визначилася з кандидатом у міністри вугільної промисловості

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді призначити міністром вугільної промисловості народного депутата України (УНП) Олександра КЛИМЕНКА.

Про це сказано в проекті постанови (рег. №4739 від 26 червня ц.р.), внесеному до парламенту Кабінетом Міністрів України.

Також у парламенті повторно зареєстровано проект постанови про звільнення Віктора ПОЛТАВЦЯ з посади міністра вугільної промисловості. Реєстраційний номер відповідної постанови змінено з №4734 на №4738.