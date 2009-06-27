Партію Ющенка перейменували
16:43, 27 червня 2009Політика
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З’їзд змінив статут політсили
Політична партія «Народний Союз Наша Україна» змінила назву.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на з’їзді цієї політичної сили, який сьогодні проходить у Києві.
Відповідно до внесених з’їздом змін до статуту партії, НСНУ від сьогодні називатиметься політична партія «Наша Україна».
Також, як йдеться у рішенні з’їзду, «голова партії – політичний лідер партії» називатиметься «голова партії – лідер партії», а керівний орган «Нашої України» - «Рада партії» змінив назву на, відповідно, «Політичну раду партії».
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