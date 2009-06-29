Янукович хоче провести "одноразові" вибори

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович закликає провести президентські та парламентські вибори якомога скоріше.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Якомога скоріше (провести вибори), щоб люди дали оцінку політикам, дали мандат довіри тим, кому вони довіряють долю країни і власну долю, і це буде фундаментом подальшого об`єднання нашої держави", - вважає лідер регіоналів.

"Якщо вистачить політичної волі у політиків і совісті де у кого, президентські і парламентські вибори треба провести одноразово і країна повинна після цього встановити стабільність, поборотися з кризою і її перемогти", - заявив Янукович.

Він вважає, що "політикам треба вже припиняти політичну війну, виходити з окопів і бліндажів". "Ворог є один – бідність, з якою треба боротися, воювати і перемагати", - наголосив депутат.

Крім того, відповідаючи на питання, чи буде Партія регіонів наполягати на внесенні змін до Конституції і коли, Янукович заявив: "Відверто кажучи, час, коли можна було це питання розглядати і прийняти позитивне або узгоджене рішення, вже минув".

"Зараз всі, хто намагаються навколо питання змін до Конституції ходити – це можливість використати розмову навколо Конституції у передвиборчих технологіях", - зазначив він.

Янукович нагадав, що Партія регіонів подала проект змін до Конституції "ще у вересні минулого року, і ми вважає, що був час їх обговорювати".

"Але їх треба обговорювати прозоро, за участю громадськості, інших політичних сил, не тільки тих, які входять у парламент", - зазначив він.

Янукович вважає, що зміни до Конституції треба вносити тоді, "коли ми зараз примусимо владоможців виконувати діючу Конституцію".

"У нас було багато прикладів починаючи з 2004 року, з так званого третього туру, якого не було ні в яких законах, ні в якій Конституції, але була використана політтехнологія за принципом політичної доцільності", - нагадав він.

"У 2007 році також запекла політична боротьба призвела до порушення Конституції, розгону Конституційного Суду, дострокових парламентських виборів", - сказав лідер регіоналів.

"Після цього сталася фактична глибока політична криза, яка привела до глибокої економічної кризи. Це зробили президент разом з БЮТ, за ініціативи БЮТ. Дестабілізували ситуацію в Україні, а зараз намагаються знову грати на довірі людей і критикуючи один одного показують свою опозиційність", - заявив Янукович.

"До чого? Що це за кіно, для кого воно? Пройшов час, коли люди були такі довірливі і вірили у різні казки", - сказав він.

Українська правда