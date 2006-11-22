Ющенко радить Януковичу відмовитись від політиків, які роздмухують конфлікти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА відмовитись від політиків, які роздмухують конфлікти в країні. Про це глава держави сказав у своїй промові з нагоди Дня свободи.

“Я готовий співпрацювати з новою виконавчою владою. І без дипломатії кажу Віктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ – відмовтеся від політиків, які хочуть реваншу і конфлікту”, - закликав Президент.

І тим, хто у владі, і тим, хто в опозиції “я нагадую: господар і сила в нашій країні – народ. Не гроші. Не технологи і не маніпуляції”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, у 2004 році народ дуже ясно продемонстрував, що готовий захищати свою свободу і гідність. “Свобода об’єднала Україну, і ця свобода призначена для кожного”, - підкреслив глава держави.

“Чинний уряд отримав країну в умовах демократичних свобод та економічного зростання. Ці умови треба розвинути. Від цього виграють люди. Від цього виграє країна. Підкреслюю – народ і Президент не допустять ані повернення в минуле, ані повернення бандитських понять і чорних схем”, - зазначив він, додавши, що “нова влада повинна заспокоїтись і почати працювати для людей”.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що бідний не може бути вільним, а отже влада повинна боротися з бідністю. Курс на подолання бідності і соціальний захист мають бути збережені. Малому і середньому бізнесу треба дати спокійно жити. За словами Президента, влада повинна чітко бачити пріоритет: допомагати тим, кому потрібна підтримка. Але головний наголос зробити на сприянні найбільш продуктивним верствам, тим, хто хоче і може працювати, – на сприянні господареві.