Суд дав дозвіл на затримання головреда "Страни.uа" Гужви, який втік до Австрії

Також суд розпорядився стягнути 1 мільйон 35 тисяч гривень застави Гужви в державний бюджет.

Шевченківський районний суд Києва вирішив стягнути 1 млн 35 тисяч гривень застави, внесеної за головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужву, в бюджет і дав дозвіл на його затримання з метою приводу в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою.

Як повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, відповідне рішення суд прийняв 5 лютого.

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«05.02.18 Шевченківським райсудом задоволено клопотання прокурора про звернення застави, внесеної в якості запобіжного заходу, 1 мільйон 35 тисяч гривень, у держбюджет. Також надано дозвіл на його затримання з метою приводу в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою», - написала Сарган у Twitter.

Цю інформацію підтвердив і сам Гужва, зазначивши, що влада організувала тиск на Австрію, де зараз перебуває головред інтернет-ресурсу.

"Вчора суд ухвалив мене затримати і примусово доставити на засідання (якщо цього не відбудеться, то наступний крок - оголошення в розшук). Паралельно Банкова доручила організувати тиск на Австрію по дипломатичних каналах з метою домогтися моєї видачі", - написав Гужва у себе в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Гужву затримали 22 червня 2017 роки після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

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За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення в хабарництві «сфабрикованими».

24 червня 2017 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня 2017 року за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.

Крім того, Шевченківський районний суд Києва здійснює розгляд ще в одному кримінальному провадженні за обвинуваченням директора ТОВ "Вісті Мас-Медіа" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) ККУ.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні Гужві було обрано запобіжний захід – заставу в розмірі 1 млн грн, яку внесено на рахунок суду.

31 січня 2018 року стало відомо, що Гужва виїхав до Відня і попросив у австрійської влади політичного притулку.

1 лютого 2018 року прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що прокуратура готує клопотання до суду про звернення застави Гужви в дохід держави і зміну йому запобіжного заходу на більш суворий, оскільки вважає, що він свідомо затягував розгляд судом кримінальних проваджень щодо нього.