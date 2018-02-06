Журналісти дізнались, кому вигідно розпалювати міжнародну ворожнечу між Україною та західними сусідами (відео)

Останнім часом ускладнились взаємини з Польщею, Угорщиною та Румунією.

Донедавна дружні поляки, угорці та румуни нині наче натякають: дружба з Україною для них не така вже й важлива.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

1-го лютого у Польщі ухвалили нову редакцію Закону про Інститут національної пам’яті, згідно з яким людей, які говорять про польські концтабори чи заперечують злочини українських націоналістів, можуть посадити. Пункт про заборону «пропаганди бандерівської ідеології» особливо зачіпає українців. Кому вигідно розпалювати міжнародну ворожнечу.

У рамках соціального експерименту журналісти завітали до Польщі у футболці із зображенням Степана Бандери. Проте на це практично ніхто не звернув уваги: ні на кордоні, ні в магазинах та на вулицях.

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Особливо цікавою була розмова із головою так званого "Польського слов'янського комітету", який базується у Варшаві та налічує більше 1000 членів.

Його риторика досить агресивна та відверто пропутінська: він називає "свідомими українцями тих, які підтримують дії Росії на Донбасі та окупацію Криму".

Не краща ситуація у Закарпатській та Чернівецькій областях, де у більшості поселень люди взагалі не знають української мови, і навіть на держустановах висять прапори або Угорщини, або Румунії.

А люди агресивно реагують на українських журналістів та їх питання.