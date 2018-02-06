Сьогодні ВР має проголосувати за уточнення до закону про деокупацію Донбасу

Уточнення стосуються продовження роботи військово-цивільних адміністрацій та технічних поправок.

Сьогодні Верховна Рада України має проголосувати за уточнення до закону про деокупацію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі парламенту сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він зазначив, що зараз в залі роздається текст проекту постанови про усунення неузгодженостей в тексті прийнятого закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями".

"Комітет з питань безпеки і оборони, провівши аналіз прийнятого законопроекту, дійшов до розуміння, що згідно зі ст. 131 Регламенту, треба внести певне уточнення. Воно стосується технічних поправок, а також це уточнення стосується продовження роботи військово-цивільних адміністрацій", - сказав Парубій.

Спікер ВР закликав депутатів під час перерви ознайомитися із запропонованими поправками, аби на вечірньому засіданні, після завершення розгляду законопроекту про товариства з обмеженою відповідальністю, Верховна Рада могла проголосувати за уточнення до закону про деокупацію Донбасу.

Парубій також зазначив, що після цього він зможе просто в залі підписати закон.

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Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, військово-цивільні адміністрації закінчують свою роботу в лютому 2018 року. У поправках пропонується продовжити діяльність ВЦА на три роки.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

Того ж дня в МЗС Росії назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон «перекреслює» Мінські домовленості.

Своєю чергою президент України Петро Порошенко заявив, що закон про деокупацію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям, а реакція Москви підтверджує його правильність.