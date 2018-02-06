Готуються до виборів: в Криму українцям примусово видають російські паспорти

Українська делегація планує порушити питання нелегітимності виборів президента РФ в окупованому Криму на полях ПАРЄ.

В окупованому Росією Криму відбувається "примусова паспортизація" громадян України перед виборами президента Російської Федерації, які мають відбутися 18 березня, – у день, коли в 2014 році в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату Верховної Ради України, про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила під час зустрічі з представниками делегації парламенту Республіки Албанія на чолі з головою комітету у закордонних справах парламенту Албанії Мімі Кодхелі.

Перший віце-спікер наголосила, що на окупованих територіях систематично порушуються права людини, зокрема, в окупованому Криму відбувається примусова паспортизація окупаційним режимом громадян України.

«Напередодні виборів президента Російської Федерації на окупованому півострові відбувається насильницька паспортизація громадян України, щоб змусити їх голосувати на нелегітимних виборах. Неможливо обирати президента Росії на українській території», - наголосила Геращенко.

Вона відзначила, що українська делегація планує порушити питання нелегітимності виборів президента РФ в окупованому Криму на полях Парламентської асамблеї Ради Європи, а також під час засідань Парламентської асамблеї ОБСЄ та НАТО, й звернулася до албанських колег з проханням підтримати в цих організаціях позицію України.

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Також Геращенко звернула увагу албанських колег на складну ситуацію у сфері безпеки та складну гуманітарну ситуацію на Донбасі, й відзначила важливість запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

«На жаль, ми не маємо прогресу у ключовому для нас безпековому блоці Мінських угод. Саме тому нашим пріоритетним завданням на 2018 рік залишається запровадження миротворчої місії ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу», - зауважила Геращенко.

Крім того, перший віце-спікер поінформувала албанських колег про роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Так, вона зазначила, що після довготривалих переговорів українській стороні вдалося звільнити 75 громадян України, які утримувались на території окупованих районів Донбасу, серед яких цивільні та військові.

Водночас, Геращенко звернула увагу, що на тимчасово окупованій території Донбасу і надалі продовжують безпідставно та незаконно утримувати громадян України. За її словами, робота підгрупи щодо звільнення заручників та встановлення долі осіб, які вважаються зниклими безвісти на Донбасі, значно ускладнюється тим, що на цих територіях заблокована робота Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Окрім того, Геращенко поінформувала Кодхелі про складну ситуацію, що склалась зі звільненням політичних в’язнів, які утримуються в окупованому Криму та в Росії.

Своєю чергою, Кодхелі висловила вдячність за надання актуальної інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, а також відзначила важливість подальшого міжнародного співробітництва між Україною та Республікою Албанія.

Також під час зустрічі політики обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції.

Раніше повідомлялося, що явку на виборах в окупованому Криму хочуть наблизити до рівня "референдуму".