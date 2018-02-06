Явку на виборах в окупованому Криму хочуть наблизити до рівня "референдуму" - ЗМІ

Для мобілізації електорату окупанти проведуть розширені святкування "кримської весни".

"Влада" окупованого Криму поставила для себе завдання наблизити рівень явки на вибори президента і результати голосування за Володимира Путіна до результатів "референдуму" 2014 року.

Про це повідомили джерела "РБК". Вибори президента РФ відбудуться 18 березня.

На "референдумі" 2014 року явка в Криму нібито склала 83,1%, а за анексію півострова нібито проголосували 96,77% громадян.

Для мобілізації електорату окупанти проведуть розширені святкування «кримської весни», сказало близьке до Кремля джерело. За його словами, ці витрати закладені в бюджет Криму.

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«Агітація в Криму навесні буде наростати, на цей регіон зроблено особливий [акцент] агітації, Кремлю важливо саме в цьому регіоні отримати високу явку», — сказало близьке до ЦВК джерело.

За його словами, витрати на агітацію є «узгодженими». «Велика частина витрат на агітацію прийдеться на останню, лютневу частину кампанії, і Крим [в цьому плані] займає особливе місце, там буде більше білбордів і агітації в соціальних мережах, плакатів на вокзалах і в аеропортах», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - річницю анексії українського Криму. Раніше ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти РФ Володимира Жириновського від ЛДПР і Павла Грудініна від КПРФ.