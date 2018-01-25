Перед втечею Януковича до Росії Добкін надав йому транспорт у Харкові - свідок

Ввечері 23 лютого 2014 року Віктор Янукович у Криму зустрічався із секретарем РНБО Андрієм Клюєвим, міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, главою СБУ Олександром Якименком та начальником Генштабу ЗСУ Юрієм Ільїним.

Про це під час допиту в Оболонському райсуді Києва розповів екс-охоронець Януковича, передає "Громадське".

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У ніч з 21 на 22 лютого 2014 Янукович на двох гелікоптерах у супроводі охорони з Межигір'я вилетів до Харкова, вони прибули до Харківської облдержадміністрації, де їх зустрів Михайло Добкін, який і надав їм транспорт для подальшого пересування.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня на допиті під час судового засідання у справі про держзраду колишнього президента Віктора Януковича свідок, співробітник УДО Віктор Резніченко розповів про обставини втечі Януковича з Києва через Харків до Криму.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.