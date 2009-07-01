Колишній посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР (2006-2009) вважає, що липневий візит в Україну віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА продемонструє, що Україна залишається серед пріоритетів США.

Про це він сказав в інтерв’ю “Главреду”.

“Це не просто символічна зупинка. Такий візит важливий, тому що продемонструє українцям, що не тільки для старої, але й для нової адміністрації США Україна є серед пріоритетів”, - сказав він.

В.ТЕЙЛОР нагадав, що до Києва вже приїжджав перший заступник держсекретаря США Джим СТАЙНБЕРГ, щоб поговорити про “кнопку “перезавантаження” і про те, що вона не відобразиться на українських інтересах”. “А тепер до Києва їде Джо БАЙДЕН, який вже раніше робив заяву про те, що США не визнають жодних сфер російських інтересів. Під час свого візиту він зможе підсилити цю заяву і продемонструє українським людям та українському уряду, що США – це надійний партнер України і хочуть залишатись таким же надійним партнером”, - додав В.ТЕЙЛОР.

Екс-посол вважає, що головна перешкода візиту в Україну Президента США Барака ОБАМИ полягає в часі.

“Думаю, що кожна країна зараз в світі хоче, аби Президент ОБАМА приїхав до неї. Це добре, що він настільки допомагає американському іміджу за кордоном”, - сказав В.ТЕЙЛОР. Він також зазначив, що в ближчому майбутньому немає шансу організувати візит до України американського Президента.

“Наразі ні. Адже інша причина, чому він не поїхав, - президентські вибори в Україні. Я радий, що віце-президент БАЙДЕН їде до України, незважаючи на президентську кампанію. Я не уявляю, щоб Президент ОБАМА з його популярністю рок-зірки поїхав до Києва під час передвиборної кампанії. Я думаю, для нього було б краще поїхати після виборів», - додав В.ТЕЙЛОР.