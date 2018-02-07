Екс-міністр оборони розкрив кількість військових-зрадників України під час захоплення Криму

Колишній міністр оборони України Ігор Тенюх на суді у справі держради Януковича розповів про деталі захоплення росіянами Криму.

Із 12 тис. українських військових у Криму 10 перейшли на бік ворога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час допиту на суді у справі про держану зраду екс-президента України Віктора Януковича заявив міністр оборони у 2014 році Ігор Тенюх.

Зокрема, Тенюх зазначив, що в Криму були військові, які були готові захистити Крим від російських військових.

Водночас він додав, що значно більше було зрадників, оскільки із 12 тисяч військовослужбовців 10 перейшло на бік ворога.

Окрім того, він розповів, що 28 лютого 2014 року війська в Криму почали приводити в повну бойову готовність, проте на день раніше, 27 лютого, приведення до повної бойової готовності військ було скасовано тодішнім командувачем військово-морськими силами Ільїним.

Окрім того, Тенюх розповів, що на засіданні РНБО він виступив з ініціативою провести повномасштабну військову операцію, запропонував «йти на прорив».

Однак, ця його ініціатива не зустріла підтримки, зокрема проти виступила Юлія Тимошенко, яка сказала, що військова операція призведе до повномасштабної війни.

В результаті було прийнято, за словами Тенюха, компромісне рішення: війська приводяться у повну бойову готовність, але лише в межах військових частин.

Також не було дозволено використання бойової авіації.

Крім того, він заявив, що він був не згодним з таким станом речей і згодом подав у відставку.

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«Коли уряд не погодився зі мною йти на прорив, я подав у відставку», - сказав він.

Також він додав, що будучи міністром оборони, він видав наказ стріляти на ураження в тих, хто чинитиме спроби захоплювати військові частини та об'єкти в Криму. Однак з різних причин цей наказ не був виконаний.

Після допиту Тенюха засідання Оболонського райсуду завершилося. Наступне має розпочатися завтра о 10.00.

Завтра планується допитати наступних свідків - колишнього командувача ВМС України Сергія Гайдука, колишнього начальника Генштабу Володимира Заману, та колишнього першого заступника Держприкордонслужби Петра Шишоліна.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.