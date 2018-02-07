Поскандалив із журналістами й виривав телефони з рук: прокуратура відреагувала на витівку екс-регіонала у кулуарах Ради (відео)

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СБУ.

За наслідками інциденту, який мав місце 7 лютого в приміщенні Верховної Ради України, прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження щодо перешкоджання народним депутатом України Олександром Пономарьовим професійній діяльності журналістів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Служби безпеки України, прокуратура міста Києва здійснюватиме нагляд у формі процесуального керівництва.

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Довідка УНІАН. «Цензор.НЕТ» сьогодні повідомив, що нардеп Пономарьов в кулуарах Верховної Ради вихопив телефон з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента видання Івана Марусенко, в той час як журналіст знімав на камеру телефону коментар нардепа.

Коментар був пов’язаний з учорашньою заявою нардепа Сергія Соболєва щодо схеми закупівлі машинного масла для військ, яке призвело до поломки техніки. Він процитував рішення суду, яким у зв'язку з даними фактами постановляється вилучити всю документацію у компанії "Агринол", власником якої є народний депутат Пономарьов. Сьогодні Соболєв на брифінгу знову оприлюднив цю інформацію. Після брифінгу Пономарьов в кулуарах Ради підійшов до Соболєва і почав щось йому емоційно розповідати. Соболєв попросив Пономарьова почекати, поки він відповість на питання журналістів. Після цього, бачачи агресивний настрій Пономарьова кореспондент Цензор.НЕТ почав знімати на відео розмову двох депутатів в кулуарах Ради на підвищених тонах.

Як пише видання, після цієї розмови з Соболєвим, Пономарьов почав емоційно обзивати журналістів "журналюгами" і став звинувачувати журналістів, що вони нібито підглядають за приватним бесідою і в якийсь момент вихопив мобільний телефон з рук парламентського кореспондента Цензор.НЕТ, на камеру якого він вів запис коментаря нардепа, і поклав собі в кишеню, заявивши, що віддасть його, "коли вийдемо на вулицю і там поговоримо". Також Пономарьов вихопив ще один мобільний телефон у іншого журналіста і також поклав його собі в кишеню.

Ігноруючи прохання і вимоги журналістів повернути телефони, Пономарьов забрав одяг в гардеробі і попрямував до виходу. Також, зазначає Цензон. НЕТ, Пономарьов погрожував їхньому журналісту.

"Я не сяду, не переживайте. Ви сядете. Будете відповідати. Я не знаю, де ваш телефон", - заявив журналістам Пономарьов, намагаючись вихопити і третій мобільний телефон з рук журналіста.

У підсумку, після сперечань з журналістами, Пономарьов вийняв з кишені обидва телефони і повернув їх журналістам.