Кулеба: "Можливо, ми стаємо свідками епохальної події - заходу жорсткої Європи"

Твердість і наполегливість даються європейцям все складніше, а низка впливових країн втомилися від протистояння з Росією.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі, Європа стрибнула вище своєї голови, сформувавши безпрецедентно жорстку санкційну політику щодо Росії. Про це сказав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в матеріалі журналу "Новое время".

Читайте такожПісля заяви Земана треба зосередитися на недопущенні повернення Росії у ПАРЄ - КулебаКулеба зазначив, що такий стрибок дався багатьом європейським країнам дуже важко через тісні зв'язки з Москвою. "Україна повинна бути вдячною Європі за підтримку в найважчий момент її новітньої історії", - сказав Кулеба. "Ті, хто бачив дипломатичну війну зсередини знають: без санкцій Росія ще глибше прокотилася б по Україні де гусеницями танків, а де підошвами розхитуючих державу фанатів "русского мира"", - зазначив дипломат.

При цьому він зазначає, що проблеми, які послідували після цього в самому ЄС, показали, що твердість і наполегливість даються європейцям все складніше. "Низка впливових країн втомилися від протистояння з Росією. Та й не тільки з нею", - зазначив дипломат, додавши, що "Європа готова до компромісів, тому що не хоче боротьби. Ця Європа хоче заслуженого спокою і благополуччя".

"Можливо, ми стаємо свідками епохальної події - заходу жорсткої Європи. Угода виглядає так: м'якість у захисті та просуванні тих самих знаменитих європейських цінностей в обмін на мирне співіснування і заробляння грошей.

Повну версію матеріалу читайте в номері журналу "Новое время" від 9 лютого 2018 року.