Український міністр назвав "кремлівську доповідь" останнім попередженням для Росії

За словами міністра юстиції, США мають право без додаткового повідомлення запроваджувати весь спектр санкцій і заходів проти компаній та відповідних фізичних осіб.

Оприлюднена Міністерством фінансів США «кремлівська доповідь» - список високопосадових російських чиновників і бізнесменів, наближених до вищого керівництва, проти яких можуть бути запроваджені санкції, - є останнім попередженням для Росії в питанні припинення агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції міністр юстиції України Павло Петренко.

«Я впевнений, що цей додатковий список, який був опублікований Міністерством фінансів Сполучених Штатів, є фактично останнім попередженням для Російської Федерації, її керівництва та найближчого оточення про необхідність виконання своїх зобов'язань, визначених як Мінською угодою, так і щодо відновлення територіальної цілісності України, припинення агресії проти України, яка відбувається зараз на сході країни", - заявив Петренко.

За його словами, США, згідно їх законодавства, мають право без додаткового повідомлення запроваджувати весь спектр санкцій і обмежувальних заходів проти компаній і відповідних фізичних осіб.

Міністр зазначив, що уряд США завжди займає послідовну позицію, коли застосовує санкції до тих осіб і до тих країн, які порушують територіальну цілісність своїх сусідів і нехтують верховенством права, в даному випадку це країна-агресор Російська Федерація.

Петренко також висловив подяку американським партнерам за послідовну позицію в підтримці України.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.