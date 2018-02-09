Голова Нацради з телебачення шукає нерухомість в Маямі за 600 тисяч - журналіст

Людина із зарплатнею в 10 тисяч доларів на рік, дозволяє собі підшуковувати у Маямі квартири за 600 тисяч доларів, стверджує журналіст.

Голова Національної ради з питань телебачення Юрій Артеменко із щорічною зарплатнею в 10 тисяч доларів начебто підшуковує собі нерухомість у Маямі вартістю 600 тисяч доларів.

Відповідні відомості містяться в оприлюднених у Мережі переписках Артеменка, заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" ведучий програми "Гроші" Олександр Дубінський, передає ТСН.

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"Людина, яка декларує річну зарплатню в 10 тисяч доларів, дозволяє собі підшуковувати у Маямі квартири за 600 тисяч доларів. Що це за 600 тисяч доларів? Звідки вони беруться, як не за виконання конкретних замовлень? Як я розумію цю ситуацію? Людина виконує завдання з "віджиму" телеканалу у власників на користь однієї особи", - сказав він.

Дубінський зазначає, що в оприлюднених переписках Артеменка багато доказів того, що він узгоджував з Адміністрацією президента, які попередження виносити телеканалам. Ведучий додав, що коли телеканал отримує декілька попереджень, то втрачає ліцензію, без якої не може працювати.

Як повідомляв УНІАН, у мережу виклали листування голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Журналісти програми "Гроші" розповіли ексклюзивні подробиці зі зламаної пошти головного телевізійного чиновника країни.