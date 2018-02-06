"Гроші" розповіли, як у Нацраді з телебачення на замовлення атакують телеканали (відео)

Голова Нацради не прокоментував звинувачення, оскільки перебуває у відпустці.

У мережу виклали листування голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.

Журналісти програми "Гроші" розповіли ексклюзивні подробиці зі зламаної пошти головного телевізійного чиновника країни.

Сьогодні кілька каналів зависли над прірвою закриття. Серед них - ТРК "Ера", "112 Україна", Newsone. Нацрада думає, чи подовжувати їхні ліцензії.

Згідно з викладеним хакерами листуванням Артеменка, долю цих телеканалів голова Нацради погоджував у Адміністрації президента з першим помічником Порошенка Юрієм Онищенком.

"Неформальний звіт голови Нацради перед АП просто рясніє порадами, як прикрити рота неугодним владі каналам", - йдеться в сюжеті "Грошей".

"У випадку непродовження дії ліцензії компанія "Ера" звернеться до суду. Безумовно вони виграють у суді. Проте публічно буде винесено питання про вибірковість підходу при прийнятті рішень до компанії "Ера" у порівнянні з компанією "Експрес-Інформ" і звинувачення Президентської компанії у тиску на ЗМІ", - йдеться у звіті Артеменка, показаному в сюжеті.

Під "пресинг" Нацради потрапляють і провайдери. В одному з листів Артеменко погоджує обшуки компанії "Тріолан" із "Гришею". Ним може бути, як з'ясували, депутат від БПП Григорій Шверк. Саме його нардеп Лещенко називав автором плану по віджиму телеканалу "112 Україна".

Юрій Артеменко, судячи з листування, не нехтує брати й інші, не від влади, замовлення.

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"Так, за лаштунками скандальної заборони серіалу "Свати" може ховатися відомий продюсер і медіаменеджер Юрій Богуцький", - йдеться в сюжеті "Грошей". Журналісти публікують нібито його лист до Артеменка, у якому він надсилає інформацію про діяльність актора Федіра Добронравова.

Цікаво, що за плідну співпрацю Богуцький вже нагороджений орденом "За Заслуги" ІІ ступеня. При цьому, у чернетці до президента Артеменко зазначає, що "Богуцький за нагороду щасливий", але вважає, що "непогано було б, якби Ви (президент - ред.) нагородили його під час якоїсь особистої зустрічі".

Фрази про введення покарання за пости у Facebook. Намагання придушити законопроекти, що зменшують вплив президента на ЗМІ. "І це лише для початку величезного скандалу. Далі, обіцяють хакери, буде ще гарячіше", - йдеться в сюжеті "Грошей".

Сам Юрій Артеменко поки ніяк не прокоментував звинувачення. У приймальні журналістів запевнили, що голова Нацради перебуває у відпустці. А численні дзвінки та повідомлення від журналістів Артеменко проігнорував.