Візит німецьких депутатів до окупованого Криму може мати для них плачевні наслідки – посол

На тимчасово окупований півострів прибула делегація німецьких парламентаріїв, у складі якої депутати від правопопулістської партії.

Візит німецьких депутатів від партії «Альтернатива для Німеччини» до тимчасово окупованого Криму може мати для них плачевні правові наслідки.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter. «Безвідповідальний вояж кількох політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо», - зазначив Мельник.

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За даними російських ЗМІ, до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН, серед яких депутати від правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Депутати заявили, що їх не турбують погрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.