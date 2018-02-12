Прихильники Саакашвілі збираються під стінами АП (відео)
Прихильники лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі скликають мітинг під Адміністрацію президента.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Давид Сакварелідзе: "18:30 збираємося під АП. На Банковій!".
"О 18.30 збираємось під АПУ!!! В областях також збирайтесь під ОДА, ми повинні припинити це беззаконня!", - йдеться у повідомленні "Руху нових сил".
Лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі вже перебуває на території Польщі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані "Сулугуні", після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.
Пізніше у Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства.