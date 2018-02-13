Саакашвілі: Заберіть мене назад в Україну, я хочу, щоби мене судили в Україні (відео)

За його словами, якщо людину звинувачують в державному перевороті, її не виганяють з країни.

Колишній голова Одеської ОДА, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що хоче суду над ним в Україні у справі про державний переворот.

Про це він заявив у Варшаві під час брифінгу, який транслювався на «Радіо Свобода».

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"Мене будуть судити в Україні чи ні? Як я зараз потраплю в український суд? Чи ви мене хочете зараз оголосити в розшук? Я їх хочу спитати: "Ось я тут". Я кажу: "Заберіть мене назад в Україну, я хочу, щоби мене судили в Україні". Як бездипломний прокурор на це відповідатиме?" - заявив Саакашвілі.

За його словами, людину "не виганяють" з країни, якщо звинувачують у державному перевороті.

"Якщо людину звинувачують у державному перевороті, – а суддя одразу це відкинула і відпустила, суддя Лариса Цокол, і сказала, що вся справа – фейкова, і мене не можна посадити під домашній арешт, – то якщо людину звинувачують в державному перевороті, її не виганяють з країни", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року правоохоронці в центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники звільнили його з автозаку.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді цілодобового арешту строком два місяці. Апеляційний суд Києва чотири рази – 22 грудня 2017 року, 3 січня, 11 січня та 19 січня 2018 року – переносив розгляд апеляційної скарги на вищевказане рішення суду.

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Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу.

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Вчора, 12 лютого, співробітники Державної прикордонної служби України затримали Саакашвілі та вислали до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства.