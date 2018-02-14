США планують виділити 200 мільйонів на посилення оборони України

Кошти пропонується спрямувати, зокрема, на надання військової техніки і спорядження, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України.

У проекті федерального бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 рік передбачено надання Україні 200 млн. доларів на цілі посилення безпеки і оборони.

Про це йдеться у дописі на сторінці у Facebook посольства України в США.

"Згідно з офіційно оприлюдненим документом, зазначені кошти пропонується спрямувати на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Важливим у посольстві назвали те, що у порівнянні з бюджетним запитом на 2018 рік пропонована сума безпекової допомоги Україні збільшена на 50 млн. доларів.

"У проекті бюджету на 2019 рік Україну включено до невеликого переліку країн, які отримуватимуть безпекову допомогу також і за програмою Державного департаменту "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF)", - зауважується у дописі.

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У подальшому, пояснили у посольстві, бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення (досвід попередніх років свідчить про можливість збільшення Конгресом відповідних асигнувань). "Остаточні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії", - додали у посольстві.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що протитанкові комплекси Javelin будуть поставлені Україні за рахунок фінансування США.