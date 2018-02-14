У суді над Януковичем хочуть допитати як свідків Азарова, Клюєва та ще ряд екс-чиновників

У допиті європейських дипломатів та більше сотні жителів Криму суд відмовив.

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва, яка розглядає справу за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, задовольнила запит про допит як свідків захисту 16 осіб із 138 заявлених.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, суд дозволив допит наступних осіб — колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, колишнього командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, колишнього командувача Військово-Морських сил ЗСУ Юрія Ільїна, екс-начальника Служби безпеки президента України Управління державної охорони Костянтина Кобзаря, колишнього співробітника УДО Сергія Бернадського, екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари, колишнього начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Олександра Щеголєва, а також пілота гелікоптера, на якому Янукович пересувався під час втечі з України, і співробітника «Украероруху» Андрія Черткова, який вів переговори з пілотом цього гелікоптера.

Читайте такожЕкс-депутат Держдуми розповів про отриманий Януковичем $1 мільярд за відмову від асоціації з ЄС

З понад сотні заявлених захистом жителів Криму суд постановив допитати лише трьох.

Суддя у своїй ухвалі зауважив, що у допиті західних дипломатів, які під час Майдану в той чи інший спосіб були посередниками між тодішньою опозицією та владою в Україні, відмовлено, оскільки всі вони мають дипломатичний статус, а сторона захисту не надала суду доказів, що вони готові свідчити в українському суді.

Як заявив по завершенню засідання прокурор Головної військової прокуратури Ярослав Кравченко, ухвала суду про допит свідків захисту означає, що всіх їх чекають в Оболонському районному суді, зокрема і колишніх високопосадовців, які в Україні оголошені в розшук і переховуються в Росії.

Разом з тим він додав, що адвокати Януковича можуть клопотати перед судом про їх дистанційний допит через відеоконференцзв’язок, оскільки це право захисту заявляти таке клопотання.

На цьому сьогоднішнє судове засідання у справі про держзраду Януковича завершилося. Наступне засідання розпочнеться завтра, 15 лютого, о 10-й годині ранку. Планується допит секретаря Ради національної безпеки і оборони, а в часи анексії Криму в. о. президента України, Олександра Турчинова, а також колишнього міністра оборони Михайла Коваля, який нині є заступником секретаря РНБО.