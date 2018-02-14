Екс-нардепа Шепелєва привезли до суду у касці й бронежилеті (фото, відео)

Підозрюваного колишнього нардепа транспортують з підвищеними заходами безпеки.

Сьогодні, 14 лютого, Оболонський суд Києва має обрати запобіжний захід екс-нардепу Олександру Шепелєву.

Підозрюваного доправили до суду у касці та бронежилеті – таких заходів вимагає безпека, передає ТСН.

Днями Шепелєву обрали запобіжний захід у Печерському суді – справа стосувалась підозри у державній зраді. Екс-нардеп має перебувати у СІЗО протягом двох місяців, однак його захист з таким запобіжним заходом не згодний та оскаржуватиме рішення суду.

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Сьогодні ж Оболонський суд розглядає запобіжний захід щодо іншої підозри – за фактом вбивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. Цю справу починали розслідувати заочно, поки Шепелєв переховувався в Росії, однак нині, за наявності підозрюваного, слідство почнеться знову. На самому початку засідання сторона Шепелєва заявила клопотання про розгляд справи судом присяжних. Станом на 15:30 судді пішли до нарадчої кімнати, аби винести рішення щодо цього клопотання.

Як повідомляв УНІАН, екс-нардеп від БЮТ та Партії регіонів Олександр Шепелєв був затриманий 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

У суді, куди його доправили для обрання запобіжного заходу, Шепелєв розповів журналістам, що невідомі затримали його кілька днів тому. За його словами, вони назвалися працівниками військової прокуратури і силою вибивали з нього інформацію про представників влади, зокрема про президента Петра Порошенка та лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Засідання суду після початку перевели у закритий режим роботи.

В ніч на 10 січня Печерський райсуд обрав Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.