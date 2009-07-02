Литвин не бачить самогубців серед нардепів від Нашої України

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не вірить, що народні депутати від партії “Наша Україна” вийдуть з коаліції.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН, коментуючи рішення з’їзду цієї партії, який дав тижневий термін депутатам-“нашоукраїнцям” для виходу з коаліції.

За словами спікера, “той, хто хотів вийти, той вже сказав, що він вийде, а інших самогубців я не бачу”.

Він додав, що в даній ситуації мова йде не стільки про вихід з коаліції, скільки про припинення депутатства. “Якби прихильники Президента України знали, що у нього є можливість на дострокових виборах завести фракцію і їм гарантовано місце, то вони з надією на майбутнє думали над тим, як виконати рекомендації з’їзду”, - вважає В.ЛИТВИН. За його словами, такі рішення політичної сили “працюють не у плюс, а у мінус їй”, оскільки “це рівнозначно тому, що вона розписується у власному безсиллі”.

В.ЛИТВИН також вважає дивною позицію керівництва партії “Наша Україна” щодо уряду, в якому є міністри і від цієї політичної сили. За його словами, “уряд критикують, але міністри повинні бути священними коровами”. Він вважає такий підхід “елементарним знущанням над країною, бо в процесі боротьби з опонентами ладні зруйнувати країну до підвалин”.