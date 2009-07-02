Литвин: Богатирьова невдало про себе нагадала

Заяви про проведення одночасно президентських і парламентських виборів є “невіглаством”.

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

За його словами, поєднання президентських і парламентських виборів неможливо. “І коли говорять про дострокові одночасні вибори Президента України і парламенту, то це, як правило, говорять невігласи, які елементарно не читали Конституцію”, - сказав він.

За його словами, “це елементарно зробити неможливо”, оскільки терміни виборчої кампанії є різними, бо виборча кампанія на дострокових парламентських виборах триває 60 днів, а на президентських - 90. В.ЛИТВИН додав, що “треба ще ряд законодавчих актів приймати”. Він наголосив, що таке поєднання виборів неможливе, “якщо елементарно дотримуватись Конституції і законів України”.

Коментуючи заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ про те, що Президент України все-таки може за наявності підстав приймати рішення про оголошення дострокових парламентських виборів, В.ЛИТВИН зазначив, що “Р.БОГАТИРЬОВА невдало про себе нагадала відповідними заявами”.

За його словами, треба виходити з реалій, які склалися. “Тому щось на 100% виключити таку можливість жодних підстав немає, але, разом з тим, я думаю, що багато зусиль, щоб видати черговий указ, непотрібно, а проблема в тому, що коли ти приймаєш рішення, маєш прорахувати можливість реалізації цього рішення. Сьогодні я не бачу в правовому полі, як можна зреалізувати це рішення”, - додав В.ЛИТВИН. При цьому він зазначив, що таке рішення “як мінімум буде нейтрально сприйматись українським суспільством, а більшою мірою позитивно”.

В той же час В.ЛИТВИН не виключає, що після президентських виборів, “звичайно, буде зроблена спроба провести дострокові парламентські вибори, тим більше, що на часі будуть вибори до місцевих органів влади”. Він додав, що “є спроби дати політичного хабара місцевим органам самоврядування і головам селищ, міст, щоб продовжити їх повноваження на один рік”. “Нічого з цього не вийде”, - наголосив він. Тому спікер не виключає, що під вибори місцевих рад, “які мають відбутися в березні або на початку травня або в травні як крайній строк”, можуть підігнати і дострокові вибори Верховної Ради України.

“Я не виключаю, що той, хто стане Президентом, в нього буде та ж сама тяга, як у всіх наших Президентів, все вибудувати під себе, тим більше, що після президентських виборів найбільш легітимною буде особа Президента України, оскільки він буде спиратися як мінімум на 50,5% населення і буде відповідним чином діяти”, - додав В.ЛИТВИН.