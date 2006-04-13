Наша Україна, БЮТ і СПУ підписали протокол щодо процедури формування Коаліції

Блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України підписали Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання документу відбулось сьогодні у приміщенні комітетів Верховної Ради України.

Протокол підписали голова ради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та голова СПУ Олександр МОРОЗ.

Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій.

“Ми, представники політичних сил – Блоку "Наша Україна", Блоку Юлії Тимошенко, Соціалістичної партії України – цим Протоколом засвідчуємо: вибори до Верховної Ради України, що відбулися 26 березня 2006 року, пройшли у відповідності до чинного законодавства України та європейських демократичних стандартів і відображають волевиявлення українських громадян.

Спираючись на довіру Українського народу і керуючись відповідальністю за майбутнє країни, ми заявляємо про намір створити Коаліцію демократичних сил (Коаліцію депутатських фракцій) у Верховній Раді України п’ятого скликання”, - наголошується у документі.

Далі у протоколі зазначається, що “сторони досягли згоди, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників наших політичних сил і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій. Проект Угоди має бути попередньо схвалений керівними органами партій та блоків, що утворили фракції”.

Згідно з протоколом, “сторони досягли згоди щодо структури Угоди про Коаліцію, яка складатиметься з таких розділів:

а) програмні засади діяльності коаліції;

б) регламент діяльності коаліції;

в) розподіл сфер відповідальності між учасниками коаліції”.

Крім того, “сторони досягли згоди, що проект Угоди про Коаліцію попередньо схвалюється фракціями – суб’єктами Коаліції і підписується керівниками фракцій, що утворюють Коаліцію та народними депутатами України – членами цих фракцій”.

Також сторони “досягли згоди, що до сформування Кабінету Міністрів України Коаліція вносить на розгляд Верховної Ради України проект Засад внутрішньої та зовнішньої політики та схвалює їх”, - йдеться у протоколі.

“Сторони досягли згоди щодо наступного порядку розгляду питань Верховною Радою України після укладення Угоди про Коаліцію:

а) формування керівних органів Верховної Ради України (керівництва Верховної Ради України, голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів);

б) забезпечення процедури внесення Президентом України кандидатури на посаду прем’єр-Міністра України;

в) схвалення сформованого Коаліцією складу Кабінету Міністрів України;

г) розгляд Кабінетом Міністрів України невідкладно після його формування та внесення на затвердження Верховної Ради України Програми діяльності Кабінету Міністрів України”, - йдеться у протоколі.