Ющенко подякував Обамі за рішучу підтримку України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав президента Сполучених Штатів Америки Барака ОБАМУ з національним святом – Дня незалежності Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що “свобода і незалежність стали кілька століть тому надійною опорою впевненого поступу Вашої держави у майбутнє. Сьогодні, як і раніше, американська нація продовжує демонструвати відданість демократичним ідеалам, віру у перемогу найголовніших людських цінностей, наполегливість у досягненні окреслених завдань та цілей”.

“Ми високо цінуємо сприяння Вашої країни розвитку демократії в Україні, збереженню суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Глибоко вдячні за рішучу підтримку Сполученими Штатами Америки зовнішньополітичних пріоритетів України, зокрема інтеграції в євроатлантичні структури, міжнародного визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні, забезпечення енергетичної безпеки”, - зазначив Президент України.

В.ЮЩЕНКО щиро вірить, що “діалог наших двох народів розвиватиметься у дусі динамічного стратегічного партнерства, дружби та взаєморозуміння”. “Упевнений, що разом ми зможемо подолати труднощі глобального масштабу, які сьогодні стримують рух народів до процвітання, а також загрожують стабільності та безпеці у світі”, - наголосив Президент України і побажав президентові США міцного здоров`я та невичерпної енергії, нових успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому американському народові – миру, злагоди та добробуту.