Томенко розкритикував соціальну сферу «українського чуда природи»

Соціальна сфера Шацького району Волині повинна відповідати статусу Шацького національного заповідника та рівню району, де знаходиться одне з семи природних чудес України.

Про це сказав заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«На сьогоднішній день, не зважаючи на те, що це унікальне природне місце, яке, окрім всього, визнане одним із семи природних чудес України, в нього є й певні проблеми», - сказав М.ТОМЕНКО. На його думку, перша проблема – це облаштування Заповідника з точки зору туристичної інфраструктури, яка на сьогоднішній день не відповідає рівню вимог відпочиваючих. Зокрема, М.ТОМЕНКО поінформував, що звернеться до керівництва Федерації профспілок з проханням розглянути питання про покращення облаштування умов проживання в підвідомчих санаторіях та профілакторіях, що розташовані в даному регіоні.

«Надзвичайно важливим є й рівень розвитку соціальної інфраструктури жителів Шацького району. На сьогоднішній день потребує підтримки соціальна сфера району, зокрема, школи та система охорони здоров’я», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Під час робочої поїздки на Волинь М.ТОМЕНКО зустрівся з керівництвом Шацької районної ради та директорами шкіл району. Заступник голови ВР передав кожній школі Шацького району диски «Класика української літератури. Живі голоси» для проведення уроків з української мови і літератури, книги для бібліотек та спортивний інвентар для уроків фізичної культури. Він також поінформував, що в цьому році за рахунок коштів спецфонду передбачається профінансувати низку об’єктів охорони здоров’я району.