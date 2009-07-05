Ющенко: ми йдемо крок за кроком, за нами конкретні справи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що програма будівництва корветів для українських Військово-морських сил буде реалізована успішно і вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Севастополі у ході святкових заходів з нагоди Дня флоту України.

За словами Президента, «сьогодні ми дбаємо про оснащення національних Військово-морських сил сучасними кораблями, зброєю, бойовою технікою».

Як стверджує В.ЮЩЕНКО, «найближчим часом ми завершимо реформу всієї підготовки флотських фахівців. Ми йдемо крок за кроком, за нами конкретні справи».

Президент висловив віру у те, що «у досяжному майбутньому ми переведемо військовий флот на виключно професійну основу і повною мірою відродимо торговельний, пасажирський і риболовний флоти України».

За словами В.ЮЩЕНКА, «Україна за своїм географічним положенням, за своїм політичним, економічним потенціалом є і зобов’язана бути великою морською державою». Це, як вважає Президент, «справа нашої національної честі, це завдання – один із пріоритетів державної політики, навіть у сьогоднішній час економічної кризи».

Як сказав Президент, «ми велика і сильна держава, наш флот - це наша велика впевненість і наша гордість, це непохитна опора свободи, миру і доброго майбутнього всієї України».

У рамках святкування В.ЮЩЕНКО вручив державні нагороди представникам флоту.