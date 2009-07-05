Ющенко візьме участь в урочистостях з нагоди Тисячоліття Литви
17:57, 05 липня 2009Політика
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На святкування прибудуть вінценосні персони
У понеділок, 6 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Литовської Республіки - у Вільнюсі Глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди Тисячоліття Литви.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, планується, що на святкування до Литви прибудуть Королева Данії МАРГРЕТЕ II, Король Норвегії ХАРАЛЬД V, Король Швеції КАРЛ ГУСТАВ XVI і Королева СИЛЬВІЯ та ряд інших високопосадовців.
В.ЮЩЕНКО під час урочистостей виступить із вітальним словом від імені українського народу.
У рамках візиту також запланована зустріч Президента України з новообраною Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ.
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