Ющенко візьме участь в урочистостях з нагоди Тисячоліття Литви

У понеділок, 6 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Литовської Республіки - у Вільнюсі Глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди Тисячоліття Литви.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, планується, що на святкування до Литви прибудуть Королева Данії МАРГРЕТЕ II, Король Норвегії ХАРАЛЬД V, Король Швеції КАРЛ ГУСТАВ XVI і Королева СИЛЬВІЯ та ряд інших високопосадовців.

В.ЮЩЕНКО під час урочистостей виступить із вітальним словом від імені українського народу.

У рамках візиту також запланована зустріч Президента України з новообраною Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ.