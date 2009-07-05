Яценюк про президентські вибори: я не беру участь, я перемагаю
Політик не має наміру торгуватися
Народний депутат України, лідер Фронту змін Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що під час президентської кампанії не вдаватиметься “до особистих образ чи особистих оцінок” своїх опонентів.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю, відповідаючи на запитання щодо його реакції на висловлювання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про нього як про технічного кандидата.
А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “як би ми не відносилися один до одного, які б у нас не були стосунки, але ми, принаймні, особисто повинні хоча б показувати, що поважаємо один одного”.
Він наголосив, що “я не буду вести президентську кампанію - хто гірший, я буду вести президентську кампанію – хто кращий”.
А.ЯЦЕНЮК закликав політиків і журналістів до коректності та толерантності. Він зауважив, що “в мене язик не повертається називати тих людей, які проголосують, наприклад, за моїх політичних опонентів, технічними людьми, тому що це мільйони людей, і я поважаю їхній вибір. Я сподіваюся, що таке відношення і до тих людей, які підтримують мене”.
На запитання, на який результат він розраховує на виборах президента, А.ЯЦЕНЮК відповів: “Я не беру участі, я перемагаю”.
А.ЯЦЕНЮК категорично заявив, що не вестиме в другому турі переговори щодо підтримки одного з кандидатів в обмін на посаду прем’єр-міністра України. Він підкреслив: “Це ж не ринок, тут не можуть бути торги”. На його переконання, в такій ситуації це будуть “торги довірою людей”.
А.ЯЦЕНЮК додав, що в такому разі він стане “стандартним українським політиком – коли основне, щоб ти собі знайшов тепленьке місце і використав людей для забезпечення собі майбутнього”.
“Я ні з ким ні про що домовлятися не буду”, - наголосив лідер Фронту змін.
Він запевнив, що після президентських виборів новообраний глава держави буде зобов’язаний знайти спільну мову щодо ключових національних пріоритетів з основними політичними гравцями.
“І я усвідомлюю, що після виборів треба буде шукати союзників, союзників не персонально, союзників ідеологічно, які об’єднані однією метою – майбутнє України”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.