Яценюк про президентські вибори: я не беру участь, я перемагаю

Народний депутат України, лідер Фронту змін Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що під час президентської кампанії не вдаватиметься “до особистих образ чи особистих оцінок” своїх опонентів.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю, відповідаючи на запитання щодо його реакції на висловлювання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про нього як про технічного кандидата.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “як би ми не відносилися один до одного, які б у нас не були стосунки, але ми, принаймні, особисто повинні хоча б показувати, що поважаємо один одного”.

Він наголосив, що “я не буду вести президентську кампанію - хто гірший, я буду вести президентську кампанію – хто кращий”.

А.ЯЦЕНЮК закликав політиків і журналістів до коректності та толерантності. Він зауважив, що “в мене язик не повертається називати тих людей, які проголосують, наприклад, за моїх політичних опонентів, технічними людьми, тому що це мільйони людей, і я поважаю їхній вибір. Я сподіваюся, що таке відношення і до тих людей, які підтримують мене”.

На запитання, на який результат він розраховує на виборах президента, А.ЯЦЕНЮК відповів: “Я не беру участі, я перемагаю”.

А.ЯЦЕНЮК категорично заявив, що не вестиме в другому турі переговори щодо підтримки одного з кандидатів в обмін на посаду прем’єр-міністра України. Він підкреслив: “Це ж не ринок, тут не можуть бути торги”. На його переконання, в такій ситуації це будуть “торги довірою людей”.

А.ЯЦЕНЮК додав, що в такому разі він стане “стандартним українським політиком – коли основне, щоб ти собі знайшов тепленьке місце і використав людей для забезпечення собі майбутнього”.

“Я ні з ким ні про що домовлятися не буду”, - наголосив лідер Фронту змін.

Він запевнив, що після президентських виборів новообраний глава держави буде зобов’язаний знайти спільну мову щодо ключових національних пріоритетів з основними політичними гравцями.

“І я усвідомлюю, що після виборів треба буде шукати союзників, союзників не персонально, союзників ідеологічно, які об’єднані однією метою – майбутнє України”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.