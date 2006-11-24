До Дня пам’яті жертв голодоморів відбудеться показ фільму “Криниця для спраглих”

16-00 - До Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій всуботу, 25 листопада, відбудеться показ фільму “Криниця для спраглих”. Перед сеансом відбудеться зустріч з режисером фільму Юрієм Іллєнком та автором сценарію Іваном Драчем (вул.. Костянтинівська, 26 ст.м.Контрактова площа) . Телефони: 417-27-02, 417-30-04.

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