До Дня пам’яті жертв голодоморів відбудеться показ фільму “Криниця для спраглих”
14:57, 24 листопада 2006Політика
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16-00 - До Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій всуботу, 25 листопада, відбудеться показ фільму “Криниця для спраглих”. Перед сеансом відбудеться зустріч з режисером фільму Юрієм Іллєнком та автором сценарію Іваном Драчем (вул.. Костянтинівська, 26 ст.м.Контрактова площа) . Телефони: 417-27-02, 417-30-04.
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