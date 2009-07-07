Балога відмінив з'їзд «Єдиного Центру» - ЗМІ

Партія «Єдиний Центр», неформальним лідером якої є екс-глава Секретаріату Президента Віктор Балога, відмінила з`їзд, який мав пройти 11 липня. Про це повідомило «Делу» джерело в політраді партії. З`їзд був перенесений на осінь. Головною причиною перенесення стало те, що Віктор Балога ще не вирішив, чи брати йому участь у президентських виборах.

Глава політради партії, народний депутат Ігор Кріль підтвердив інформацію про те, що з`їзд перенесений на невизначений час, але назвав інші причини. «Ми планували провести партійний з`їзд 11 липня, виходячи з призначеної дати виборів Президента — 25 жовтня, але оскільки перший тур вирішили провести 17 січня, ми підлаштуємося під цю дату і проведемо з`їзд у вересні», — відзначив Кріль. За його словами, остаточну дату з`їзду визначить політрада.

Разом з тим Кріль дав зрозуміти, що партія остаточно не вирішила, як їй діяти на президентських виборах. «Чи то ми висунемо свого кандидата, чи то підтримаємо когось — не так важливо. Ми в першу чергу керуватимемося інтересами країни, а в другу — вигодами для партії», — стверджує Кріль.