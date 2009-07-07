ФПУ надіслала Тимошенко свої пропозиції щодо нових податків

Федерація профспілок України пропонує Кабінету міністрів, Міністерству фінансів та Державній податковій адміністрації доопрацювати проект Стратегії реформування податкової системи країни.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі ФПУ.

“Федерація профспілок України підтримує необхідність прийняття Стратегії реформування податкової системи України, однак вважає, що деякі положення даного документу є неприйнятними та підлягають вилученню через те, що вони спрямовані на збільшення податкового навантаження на доходи фізичних осіб і можуть викликати соціальну напругу у суспільстві”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про підвищення ставки податку з доходів фізичних осіб, недопущення скасування значної частини податкових пільг, запровадження податку на нерухомість (без зазначення неоподатковуваної частини нерухомості), безпідставного втручання у процес реформування системи соціального страхування.

ФПУ надіслала з цього приводу свої зауваження та пропозиції.

Довідка УНІАН. Зараз уряд розробляє проект Стратегії реформування податкової системи України, розрахованої на період до 2018 року. Основним розробником документу виступає Міністерство фінансів.