Тарасюк виключає саморозпуск НРУ

Міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК виключає варіант саморозпуску Народного руху України.

Про це лідер НРУ заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (25 листопада – 1 грудня), відповідаючи на питання про можливість такого саморозпуску із з подальшим приєднанням членів партії до нового політичного проекту, запропонованого Президентом України.

«Я добре знаю настрої в рухівському середовищі. Виходячи з цього, виключаю можливість ухвалення рішення членами НРУ про саморозпуск», - сказав Б.ТАРАСЮК.

На його думку, виключено й інші варіанти, пов`язані із «злиттям, об`єднанням, приєднанням».

Він відзначив, що його висновки грунтуються «на численних засіданнях керівних органів Народного руху України і на рішеннях з`їздів». «Отже питання про те, що Рух збирається розпуститися, не стоїть», - заявив Б.ТАРАСЮК.

При цьому він не виключив інших варіантів трансформації НРУ, у тому числі й пов`язаних з об`єднаннями. «Може йтися, наприклад, про об`єднання НРУ і УНП. Ми не виключаємо такої можливості і працюємо над нею», - відзначив Б.ТАРАСЮК.

Як другий варіант він назвав «створення блоку патріотично-демократичних сил», відзначивши, що «тут поле для маневрів широке, так само, як було при створенні «Нашої України» в 2001-му і минулого року під час формування блоку».

Важливим у такому об`єднанні, на думку Б.ТАРАСЮКА, є об`єднання політичних сил не «на основі ідеологій (оскільки ідеології все-таки різні), а на базі підтримки платформи Президента».

«Що стосується вужчого контексту, то, на мою думку, ми можемо відтворити об`єднання, куди ввійдуть НРУ, НСНУ, УНП, інші партії правої і правоцентристської спрямованості», - сказав він. Водночас Б.ТАРАСЮК знов акцентував увагу на тому, що «варіанту єдиної партії, створеної, принаймні, з цих трьох політичних сил», він не бачить.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в інтерв`ю трьом українським телеканалам Президент Віктор ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.