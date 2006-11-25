Google відповість за скандальне відео

Міланський прокурор почав розслідування діяльності двох американських співробітників компанії Google, повідомляє італійське агентство ANSA.

Розслідування було ініційоване компанією Vividown, що займається захистом прав людей, із синдромом Дауна. Приводом для прокурорського втручання послужила публікація на сайті Google відеоролика із записом знущань над школярем.

У ролику, знятому в одній з шкіл Туріна, чотири учні жорстоко знущаються з підлітка, хворого на синдром Дауна. Ще 15 що вихованців мовчки спостерігають за сценою.

В результаті прокурорської перевірки буде ухвалене рішення про санкції по відношенню до співробітників компанії Google. Одночасно з розслідуванням діяльності американців, проводиться перевірка в школі Туріну. Були допитані четверо учнів школи і класний керівник підлітка, що піддався знущанням.

Лента.ру