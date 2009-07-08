У Томенка є дані, що одна частина регіоналів тисне на іншу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає, що до кінця цього тижня роботу парламенту буде розблоковано.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи у Черкаській області.

«Я думаю, існує вірогідність, тому що за тією інформацією, що ми маємо, демократична опозиція у Партії регіонів здійснює серйозний тиск на виборчий штаб Партії регіонів, щоб вони дали можливість нормально працювати», - сказав він.

М.ТОМЕНКО припустив, що у четвер або п’ятницю по принципових законопроектах відбудеться голосування. «Я зараз сподіваюсь на цю демократичну опозицію всередині Партії регіонів», - сказав він.

Водночас М.ТОМЕНКО зауважив, що фракції коаліції готові до компромісу і не проти розгляду законопроекту, внесеного депутатами від Партії регіонів щодо підвищення соціальних стандартів.

При цьому, додав він, фракція Партії регіонів має дати гарантії, що навіть у разі негативного голосування по цьому документу робота парламенту знову не буде заблокована.

Заступник голови ВР зауважив, що парламенту необхідно якнайшвидше ухвалити зміни до закону про вибори Президента України, законопроект щодо скасування депутатської недоторканості, законопроект, що стосується проведення Євро-2012.

Крім того, нагадав М.ТОМЕНКО, невирішеними залишаються кадрові питання.

На його думку, як компроміс можна було б голосувати не усі кадрові питання, а визначити 3-4 пріоритетних, серед яких посада міністра фінансів.

«Тому існує вірогідність, що у четвер хоча б півдня ми попрацюємо по принципових законопроектах», - сказав М.ТОМЕНКО. Якщо це не вдасться, додав він, у наступні вівторок чи середу буде скликане позачергове засідання.