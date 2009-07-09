Ющенко про заповідники, землю та корупцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності розширення національної екологічної мережі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час наради з питань розвитку природно-заповідної справи у Волинській області.

Президент відзначив, що на сьогодні показник «заповідності» у Європі становить 15%, а в Україні лише 5%. В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що у Вінницькій та Донецькій областях цей показник становить лише 1%. Президент нагадав, що у 2008 році доручив урядові та місцевій владі забезпечити підготовку матеріалів щодо створення нових національних природних парків та заповідників. Указами Президента України передбачено створення 43 нових національних природних парків, розширення території 9 об`єктів природно-заповідного фонду.

«Не стоїть питання, як захистити відповідні масиви від людей. Питання стоїть, як захистити їх для людей, щоб ми пишалися своїм краєм», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО констатував, що проекти створення значної частини парків «слабко просуваються через перешкоджання Держкомлісгоспу». Зокрема, призупинено створення національних природних парків «Великий бір» (Сумська область), «Дніпровсько-Тетерівський» (Київська область), «Сіверсько-Донецький» (Луганська область), «Орільський» (Дніпропетровська область), «Білобережжя Святослава» (Миколаївська область). Органи Держкомлісгоспу мотивують відмову у погодженні проектів створення НПП загрозою для існування відповідних державних лісомисливських господарств, недостатнім, на їхню думку, рівнем вивчення доцільності створення парків, а також необхідністю повного матеріального відшкодування за території, які передаються у постійне користування паркам.

«Які цінності рухають людьми, коли вони проштовхують таке блокування?» - запитав Президент. Він заявив, що очікує від Держкомлісгоспу звіту про дану ситуацію.

«Я даю 2 місяці, щоб ці питання більше не існували», - попередив Президент.

Крім того, він висловив занепокоєння тим, що досі не узаконено розширення Карпатського біосферного заповідника. Звертаючись до представників Держкомлісгоспу та Закарпатської обласної адміністрації, Президент поставив вимогу ближчими днями вирішити це питання.

Президент також відзначив, що в окремих випадках маємо спротив створенню природних заповідників з боку органів місцевого самоврядування. Він наголосив, що важливо знайти спільну позицію з цієї теми між місцевою виконавчою владою, Міністерством охорони навколишнього середовища та органами місцевого самоврядування. «На мій погляд, перешкода є одна - абсолютно формальне ставлення», - сказав Президент. Він закликав учасників наради шукати компроміси. «Я відводжу 30 днів, щоб ви поставили крапки по тих питаннях, які ініціювалися у тому числі з вашої сторони... я не приймаю відповіді, що у вас виникають проблеми по узаконенню рішень, які приймалися у низці міністерств та відомств», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що у 2009 році прийнято 4 Укази Президента України, якими створено національні природні парки, він підкреслив, що очікує повного виконання цих указів. «Голови ОДА під персональний контроль і звіт беруть супроводження виконання цих указів», - сказав він.

Розкритикував В.ЮЩЕНКО і ситуацію з землевідведенням під ці цілі. «Бачу єдину причину зволікання із впорядкуванням земельних питань - це корупція, корпоративні інтереси - щось дрібне, низьке, але не державне. Немає розуміння, що це - державна справа», - сказав Президент.